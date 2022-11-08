جيمي كيمل يعود لتقديم جوائز الأوسكار في 2023

قال منظمون، الاثنين، إن جيمي كيمل سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2023، واختار المنظمون مقدم الحفلات المخضرم لتقديم أكثر الحفلات المرموقة في هوليوود بعد عام من الجدل الذي أثاره الممثل ويل سميث بعد أن صفع مقدم حفل العام الماضي كريس روك.

وتأمل أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية (الأوسكار) أن يتمكن كيمل، الممثل والإعلامي الكوميدي الذي استضاف حفلي الأوسكار في 2017 و2018، من زيادة المشاهدات التلفزيونية المتراجعة وإعادة اللباقة إلى الحدث بعد أن صرف غضب سميث الانتباه عن حفل العام الماضي.

وكان حفل العام الماضي الذي تم بثه على شبكة إيه.بي.سي المملوكة لوالت ديزني صاحب ثاني أسوأ عدد مشاهدات عبر التلفزيون. لكن مقطع صفع سميث لروك على المسرح، بعد أن ألقى الأخير مزحة حول زوجة سميث، شاركه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وهيمن على عناوين الأخبار الرئيسية لأيام.

وقال كيمل في بيان “دعوتي لتقديم حفل الأوسكار لثالث مرة هي إما شرف عظيم أو فخ. وفي الحالتين، أنا ممتن للأكاديمية لأنها طلبت مني بسرعة تقديم الحفل بعد أن رفض الجميع”.

ويقام الحفل في 12 مارس آذار على مسرح دولبي في لوس انجليس.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج في بيان “جيمي هو المقدم المناسب لمساعدتنا في تقدير الفنانين المبدعين والأفلام المذهلة في حفلنا الخامس والتسعين”.

واعتذر سميث، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينج ريتشارد” (الملك ريتشارد) بعد أقل من ساعة من الواقعة، علنا للممثل الكوميدي روك في وقت لاحق. وسميث ممنوع من حضور حفل الأوسكار لعشرة أعوام، ولكنه ما زال مؤهلا للترشح والفوز.