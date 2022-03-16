جي كلاس “الوحش”.. لماذا يفوق سعرها النصف مليون دولار؟ (فيديو)

قد تبدو سيارة مرسيدس-بنز G 500 التي سوف نتطرق إليها، للبعض، مثل أي سيارة جي كلاس أخرى موجودة على الطريق اليوم. إلا أن هذه الضخامة المهيبة التي تتمتع بها سيارة جي كلاس المميزة والرائعة، تخفي سرًا كبيرًا جدًا تحت طلائها الأسود اللامع، مما جعل سعرها يفوق النصف مليون دولار.

جي كلاس تتحوّل إلى وحش

أطلق على هذه الجي كلاس من مرسيدس رسميًا اسم Invicto Pure VR6 Plus ERV، وقد تحولت إلى وحش مدرع بواسطة شركة Brabus، حيث قامت شركة التعديل الشهيرة بترقية نظام التعليق من أجل أن يتكيف الركوب مع الوزن الإضافي، وكذلك تم تعديل الفرامل. أما في ما خص العجلات فقد توفرت بمقاس 20 إنش. في السيارة المعدلة أيضاً، ألواح فولاذية وعناصر حماية ثلاثية الأبعاد ونوافذ سميكة للحماية ضد القذائف.

ما هو المحرك الذي اعتمدت عليه السيارة؟

تزين شارات Invicto الجزء الخارجي من سيارة الدفع الرباعي المعدلة هذه، والتي تتميز أيضًا بعتبات دخول مخصصة وحصائر أرضية جديدة. بخلاف ذلك، تحتفظ Invicto Pure VR6 Plus ERV بمحرك جي كلاس الأصلي، حيث تعتمد على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ينتج قدرة 416 حصانًا وعزم دوران يبلغ 610 نيوتن متر. في النسخة القياسية، يمكن لسيارة جي كلاس 500، أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ الساعة في 5.6 ثانية من حالة توقف تام، ومع ذلك، ونظرًا لأن نسخة Invicto تتمتع بوزن أكبر، فهي بطبيعة الحال أبطأ بكثير.

هل برأيك السعر يتناسب مع السيارة؟

تم الإعلان عن سيارة Invicto Pure VR6 Plus ERV المدهشة من قبل Brabus على موقع الشركة الرسمي مقابل 488،495 يورو، أي ما يعادل 547،481 دولارًا. تتحدث الصور المصاحبة للإعلان عن الحالة العامة للسيارة والتي تكاد تكون حديثة في صالة العرض. لذا، واذا كنت تبحث عن سيارة من فئة G مبهرة وأكثر من رائعة، ويمكنها الحفاظ على سلامة ركابها، خصوصاً وأن التواجد داخل سيارة مرسيدس معدلة من شركة برابوس العالمية يعتبر من الأمور المميز، ما عليك سوف اختيار الـ Invicto Pure VR6 Plus ERV.