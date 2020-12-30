حاتم علي… ترجّل عن صهوة الإبداع موحداً السوريين بعد طول انقسام

ترجّل المخرج السوري حاتم علي عن صهوة الإبداع، بعدما ترك بصمات لا تنسى في الدراما التلفزيونية، إخراجاً وكتابة وتمثيلاً فصاحب عشرات الأعمال الفنية التي تحمل بعداً فكرياً وتاريخياً واجتماعياً، أطبق عينيه للابد نتيجة ازمة قلبية، اثناء تواجده في فندق في مصر.

استطاع علي من خلال اعماله ان يغرز في قلب المشاهد العربي ذكرى ظهرت جلياً عند وفاته، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الاليم، وعبّر النشطاء عن حزنهم الكبير على خسارته، واكثر من ذلك استطاع توحيد السوريين على فاجعة فقدانه بعد سنوات من الانقسام.

مسيرة نجاح

هو الذي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986. قدم مجموعة مهمة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية من أهمها “الزير سالم”، “الملك فاروق” و”التغريبة الفلسطينية” و”ملوك الطوائف” كما قدم “الرباعية الأندلسية”، وتمّت دبلجة مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال، وقد نال جائزة أفضل مخرج عن فيلمه “آخر الليل” في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في العام 1996.

كما صدر لعلي مجموعتين قصصيتين هما: “ما حدث وما لم يحدث”، و”موت مدرس التاريخ العجوز”، بالإضافة إلى نصوص مسرحية هي “حكاية مسعود” و”مات 3 مرات” و”البارحة- اليوم وغدًا” و”أهل الهوى” عام 2003.

كلمات تختصر سنوات

كلمات قالها علي اختصرت رحلة طفولته “أنا لست فقط أحد أبناء الجولان المحتل الذين عاشوا تجربة تتقاطع في كثير من تفاصيلها مع تجربة شخصيات المسلسل “التغريبة الفلسطينية” ولكنني أيضاً عشت طفولتي وشبابي في مخيم اليرموك وكنت في عام 1967 بعمر “صالح” الذي كان يحمله خاله “مسعود” وكنت أيضاً محمولاً بالطريقة نفسها على ظهر أحد أخوالي، بشكل أو بآخر استطعت أن أستحضر الكثير من هذه التفاصيل الواضحة أحياناً والمشوشة في أحيان كثيرة والملتبسة في بعض الأحيان وأوظفها وأعيد تركيبها مستكشفاً إياها في أحيان كثيرة من خلال العمل نفسه، وكثيرا ما سُئلت نفس السؤال وهو كيف يمكن لمخرج غير فلسطيني أن يقدم عملاً عن هذه القضية، وأنا شخصياً كنت أقول أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعاً كعرب”.

معارض لنظام الاسد

منذ انطلاق الثورة السورية اعلن علي معارضته لنظام الأسد، ففصلته نقابة الفنانين السوريين في تموز عام 2015، ومعه العشرات من الفنانين السوريين المعارضين، وفي حوار مع صحيفة “الوفد” المصرية، في شباط عام 2013، قال علي عند سؤاله عن الأحداث الدامية في بلده “سوريا ليست بخير، ويعيش شعبها مأساة حقيقية ورائحة الدم تفوح في الشوارع، ولم أتخيل يوماً أن تكون سوريا بها أحداث دموية، والذي يحدث يجعلني قلقاً علي الشعب”.

كلمات مؤثرة

عدد كبير من الاعلاميين والفنانين نعوا علي، منهم الدكتور فيصل القاسم الذي كتب “اليوم بعد رحيل الكبير حاتم علي تعلمت درساً مهماً وهو ان السوريين لا يمكن ان يختلفوا مطلقاً على العظماء الطيبين الرائعين الذين ساهموا في بناء الثقافة السورية، ورفعوا اسم بلدهم عاليا. لن تجد في مواقع التواصل سورياً إلا ويذرف الدموع على حاتم علي لأنه كان قيمة فنية وثقافية عظيمة بالنسبة للجميع. وداعاً ايها السوري الجامع الذي جمع السوريين على قلب رجل واحد في عز تفرقهم وتشتتهم وتفككهم”، اما الفنانة منى واصف فقالت “كنت أمه في مسلسل العراب، وأنا اليوم فقدت إبني”، الفنان السعودي ناصر القصبي كتب “جمعتنا أيام جميلة. كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع: يا ربي سامحني. سامحه يا رب واغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لا تزال محفورة في وجدان المشاهد العربي”.

دمشق الياسمين التي طالما احبها “امير المخرجين” ستحتضن جسده ليرقد بسلام بعدما مرّ على الارض لـ 58 عام.