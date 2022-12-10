حادث أليم.. صورة لحارس منتخب ألمانيا من داخل المستشفى!

قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (السبت 10-12-2022) إن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية نتيجة إصابته بكسر في الساق خلال حادث تعرض له أثناء تزلجه على الجليد.

وقال نوير الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا التي ودعت نهائيات كأس العالم في قطر من دور المجموعات إنه أصيب بكسر في الساق اليمنى خلال عطلة تزلج.

وقال النادي البافاري إن نوير (36 عاما) خضع لجراحة تكللت بالنجاح لكنه لن يشارك في أي مباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وستعود عجلة دوري الدرجة الأولى الألماني للدوران من جديد في 20 يناير كانون الثاني المقبل بعد التوقف بسبب نهائيات كأس العالم والعطلة الشتوية السنوية في ألمانيا.

وبهذا أصبح نوير ثاني لاعب في بايرن يتأكد غيابه عن الملاعب لمدة طويلة بعد الفرنسي الدولي لوكا هرنانديز الذي أصيب في أربطة الركبة خلال مباراة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر 4-1 على أستراليا الشهر الماضي.

وسيلتقي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا في فبراير شباط المقبل.

وربما يعول بايرن على حارس المرمى الثاني سفين أولريش (34 عاما) لتعويض غياب نوير خلال الفترة المقبلة بعد أن سبق له وقدم أداء جيدا عندما كان نوير مصابا في 2018.