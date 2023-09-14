"حادث الفاشينيستا" الكويتية يعود للواجهة من جديد.. قرار قضائي هام!

قضت محكمة في الكويت باستمرار حجز المواطنة فاطمة المؤمن في قضية ما يعرف باسم “حادث الفاشينيستا”، والتي تسببت يمقتل شخصين جراء حادث سير مروع.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “المجلس” المحلية، فقد فنّد محامي المتوفين في الحادث ما طرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، في أول جلسات المحاكمة في هذه القضية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام الكويتي

وأكد المحامي، عبد الله إسكندر، في حديثه لصحيفة “المجلس”، أن “المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة”.

وكانت شقيقة المتهمة، وهي محامية أيضا، قد تحدثت عبر فيديو تداول في وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من الشهر الحالي، قائل إن قضية شقيقتها “لا تشمل المخدرات، سواء كان تعاطيا أو حيازة”، مشددة على أن “القضية جنحة، وليست جناية”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت في أغسطس الماضي، حبس المتهمة المتسببة في حادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وبات حديث الرأي العام في الكويت، كون المتهمة “فاشينستا” معروفة.

وأعلنت الوزارة في بيانها، أنه “تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة”.

وأضافت أن ما وقع “حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ”.

وكانت للقضية التي قالت وسائل إعلام إن وراءها “فاشينيستا” (خبيرة تجميل) شهيرة، تداعيات كبيرة في الكويت، حيث انتشر وسم (هاشتاغ) “#حادث_الفاشينيستا”، وطالب مدونون بتطبيق “أقسى عقوبة” و”عدم السماح بتدخل أصحاب النفوذ” لإخراج المشتبه بها.