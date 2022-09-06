حادث تصادم يقصي "روغليتش" عن صدارة الترتيب العام لسباق إسبانيا للدراجات

فاز مادس بيدرسن بالمرحلة 16 المثيرة لسباق إسبانيا للدراجات بعدما تلقت آمال بريموش روغليتش في انتزاع صدارة الترتيب العام من ريمكو إيفانبول ضربة قوية بتعرضه لحادث تصادم قبل 100 متر من خط النهاية (الثلاثاء 6-9-2022).

وبدأ روغليتش الساعي للفوز بسباق إسبانيا للمرة الرابعة تواليا المرحلة 16 وهو يتأخر بفارق دقيقة واحدة و34 ثانية عن إيفانبول وشن هجوما مذهلا قرب نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 189 كيلومترا.

وزاد المتسابق السلوفيني من سرعته ولم ينجح سوى أربعة متسابقين آخرين فقط في مجاراته.

ومع اقتراب خط النهاية تخطى باقي المنافسين روغليتش الذي سقط بعدها على الأرض قبل 100 متر من النهاية.

وفاز الدنمركي بيدرسن متسابق تريك-سيجافريدو بالمرحلة متفوقا على باسكال أكرمان متسابق فريق الإمارات وداني فان بوبل متسابق بورا هانزجروهه بينما عاد روجليتش الذي كان ينزف دما بحذر شديد إلى دراجته وعبر الخط ضمن مجموعة المطاردة.

وبدا أن إيفانبول نفسه عانى من ثقب في الإطارات في آخر ثلاثة كيلومترات واحتاج لتغيير دراجته.

وأشارت نتائج أولية إلى أن روغليتش رغم معاناته في المرحلة انتزع القميص الأحمر بينما تراجع إيفانبول للمركز الثالث لكن سرعان ما تم تعديل النتائج حيث لا يزال إيفانبول في الصدارة.

ويتفوق الآن بفارق دقيقة واحدة و26 ثانية على روغليتش بينما يحتل إنريك ماس المركز الثالث.