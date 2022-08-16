حادث سير "مروع" يؤدي لإصابة وزير عربي بنزيف داخلي بالمخ (صورة)

أصيب وزير التنمية المحلية المعين حديثاً في الحكومة المصرية، بإصابات خطيرة جراء تعرضه لحادث سير مروع.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان الوزير هشام آمنة تعرض لاصابات خطيرة جراء حادث مروري مروع وقع شمالي البلاد ونجم عن اصطدام جرار زراعي بموكب الوزير.

وأصيب ستة اشخاص اخرين في الحادث الذي وقع بطريق وادي النطرون أثناء ذهاب الوزير إلي مدينة العلمين الجديدة .

ويعاني الوزير من اشتباه في نزيف داخلي بالمخ نتيجة الحادث.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها، قالت إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مروري بعد ظهر اليوم بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأدى الوزير آمنة اليمين الدستورية، الأحد الماضي، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كوزير للتنمية المحلية خلفا للوزير السابق محمود شعراوي، ضمن تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية.

وشغل آمنة منصب محافظ البحيرة، قبل توليه وزارة التنمية المحلية، كما شغل عددا من المناصب العسكرية، منها قائد سرية مدفعية صاروخية، وضابط بأمن الحرس الجمهوري، وقائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري، ومدير شرطة الحرس الجمهوري، ثم مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهوري.