في مصر.. حادث سير مروع يتسبب بمقتل عروس في يوم زفافها

هزّ حادث سير مروع محافظة الإسماعيلية في مصر، حيث لقيت عروس وابنة خالها وشقيق العريس، اليوم الجمعة، مصرعهم في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل بطريق “القصاصين – الزقازيق الزراعي”.

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز شرطة القصاصين، يفيد بتصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه فتاتان، اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضارا من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطيع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع النقل ولقوا مصرعهم في الحال.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إلى هذا، نقل موقع “اليوم السابع” المحلي عن صدر أمني قوله إن المتوفين كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى “كوافير” فى مدينة التل الكبير، استعدادا لحفل الزفاف ليلا، والذى كان مقررا له اليوم الجمعة.

وكشف عن أسماء المتوفين وهم: أسماء محمد ناجي، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهي عروس، وابنة خالتها “هاجر توفيق إبراهيم” 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس “محمد فتحي إبراهيم” 23 عامًا، مقيم بأولاد صقر بمحافظة الشرقية.