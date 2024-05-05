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حادث غريب عند البوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض

منذ ساعتين
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلنت السلطات الأميركية أن سائقاً لقي حتفه بعد أن اصطدمت سيارته ببوابة البيت الأبيض مساء أمس السبت 4\5\2024.

فقد عثر على السائق ميتاً في السيارة بعد الحادث قبل الساعة 10:30 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي. وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي في بيان، إن الحادث وقع عند البوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض.

وأضاف أنه تم تنفيذ البروتوكولات الأمنية لكن لم يكن هناك أي تهديد للبيت الأبيض.

فيما لم يتم التعرف على السائق على الفور.

وقال إن الخدمة السرية ستواصل التحقيق في الأمر، بينما تقوم بتسليم ملف الحادث المميت إلى إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

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