حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة

أدخل الفنان المصري ومدير التصوير جلال الزكي، إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية، بعد تعرضه لحادث مروري إثر انقلاب سيارته.

حيث انقلبت السيارة الخاصة بالفنان المصري خلال قيادته لها على طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو ما تسبب في إصابته بعدة إصابات متفرقة، وتعرضه لارتجاج في المخ.

وجرى نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر، وإيداعه في الرعاية المركزة، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى تخص حالته، انتظارا لتحسن الحالة ومباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث الذي وقع.

قبل أن يخرج عدد من زملائه لمطالبة الجميع بالدعاء له، وعلى رأسهم المطرب المصري تامر حسني، الذي أكد على أن حالة زميله خطرة للغاية، وطالب الجمهور بالدعاء له.

كما شارك عدد آخر من زملاء الفنان المصري في دعمه وطالبوا الجمهور بالدعاء له، كي يتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة ويسترد عافيته سريعا، ومن بينهم المطرب رامي جمال وعمرو عبد العزيز وكذلك وائل عبد العزيز.

جلال الزكي شارك في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل “حق عرب” بصحبة الفنان أحمد العوضي، وإلى جوار عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال الفنية، ظهر أيضا كممثل في بعض الأدوار.