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حادث مروع يودي بحياة مدافع سابق في نادي توتنهام الإنجليزي!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يناير - 2023 9:24 مساءً
أنتون والكس

أنتون والكس

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أُعلن (الخميس 19-1-2023) عن وفاة المدافع الإنكليزي ولاعب نادي شارلوت الأمريكي لكرة القدم “أنتون والكس”، عن عمر يناهز 25 عاما.

ووفقاً لبيان النادي الأميركي، فقد توفي والكس إثر حادث قارب في ميامي، الأربعاء، حيث وصل النادي إلى فلوريدا لبدء معسكر تدريبي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبدأ والكس مسيرته مع فريق توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز في يوليو 2013.

ونجح والكس لاحقا خلال مسيرته مع كل من بورتسموث وأتلانتا يونايتد الأميركي، قبل أن ينتقل إلى شارلوت في عام 2022.

وقال ديفيد تيبر مالك النادي “أنتون جعل كل من حوله أشخاصًا أفضل في جميع مجالات الحياة ومثّل نادي شارلوت بأعلى مستوى داخل وخارج الملعب”.

وقال زميله في فريق شارلوت، جايلين ليندسي إنه “حزين” عندما علم بوفاة والكس.

وغرد ليندسي: “حلق عاليا يا أخي، أنت أفضل زميل في الفريق..أحبك يا رجل.”

كما غرد نادي توتنهام قائلا: “نشعر بحزن عميق لسماع وفاة اللاعب السابق أنتون والكس.. أفكار الجميع في النادي مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية.

يذكر أنه في عام 2016، أدى حادث تحطم قارب قبالة شاطئ ميامي إلى مقتل لاعب دوري البيسبول، وهو خوسيه فرنانديز، نجم فريق ميامي مارلينز.

وقالت السلطات وقتها، إن فرنانديز وشخصين آخرين لقوا حتفهم عندما اصطدم قاربهم برصيف.

    المصدر :
  • رويترز

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