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حارس ريال مدريد يوجه انتقادًا مبطنًا لمدرّبه!

منذ 20 ساعة
كورتوا

كورتوا

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قال حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، إن فريقه قدم “صورة غير مقبولة”، بعدما سقط الليلة الماضية برباعية نظيفة في عقر داره، على يد الغريم الأزلي برشلونة.

وانتقد كورتوا أداء فريقه بسبب “التخلي عن الكفاح في الشوط الثاني”.

وفي تصريحات أدلى بها عقب انتهاء اللقاء، الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليجا، قال كورتوا “اليوم قدمنا صورة غير مقبولة لهذا النادي.. لقد وجدوا العديد من الثغرات”.

وتابع “لم نكن متكتلين بشكل جيد، وتمكنا فقط من الحفاظ على شباكنا نظيفة لفترة قصيرة”.

ولم يرغب الحارس البلجيكي في البداية، في انتقاد القرارات التكتيكية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه أشار لاحقا إلى القرار المتعلق بعدم الدفع بمهاجم أساسي، في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة.

وأضاف: “بالنسبة للأمور التكتيكية، يجب أن نتحدث عنها داخليا وليس هنا”.

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