حارس مانشستر يونايتد يعتذر بعد كارثة برينتفورد

اتخذ الإسباني “دافيد دي خيا”، حارس مانشستر يونايتد، موقفًا شجاعًا، عقب خسارة فريقه أمام برينتفورد بنتيجة 0-4، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان دي خيا اعتذر عقب المباراة عن الأخطاء التي ارتكبها، وتسببت في خسارة الشياطين الحمر.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن “دي خيا” طلب بشكل شخصي أن يظهر في شبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة، كي يعتذر عن أخطائه، ويحمّل نفسه أسباب الخسارة.

وارتكب دي خيا، هفوة كبيرة في الهدف الأول لبرينتفورد، بعدما سدّد بيليندا جوشوا داسيلفا، كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من أسفل يدي الحارس الإسباني، وسكنت الشباك.

كما أخفق دي خيا، في الهدف الثاني، بعدما مرّر الكرة لزميله “كريستيان إريكسن”، الذي كان موجودًا تحت الضغط على حدود منطقة الجزاء، ليفتكها “ماثياس يانسين” ويضع الكرة بسهولة في الشباك.