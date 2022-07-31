حالة من الترقب.. الأهلي المصري مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

قال الإعلامي المصري الشهير أحمد شوبير، إن حالة من الترقب والقلق حول عدم مشاركة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب (0-0)، أمس السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري خلف الزمالك وبيراميدز مع نهاية شهر يوليو، وهو الموعد المحدد لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى الاتحاد القاري للعبة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “شامم ريحة مشكلة بشأن مشاركة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، هل بيراميدز سيتقدم باحتجاج للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بدلا من الأهلي؟”.

وأضاف: “اليوم 31 يوليو ممكن بيراميدز يقول لك أنا نهيت الشهر في المركز الثاني، الأهلي لو كان كسب امبارح كانت الأمور هتبقى تمام لأنه لسه له مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي”.

واختتم: “دعونا ننتظر ونرى ما سيجري”.

وكان اتحاد الكرة المصري، حدد الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية، بناء على نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تقدم بيراميدز بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلا من الأهلي، باعتباره صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري المصري.