الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
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حالة نادرة.. العثور على مبيض ورحم لدى أب لثلاثة أطفال

منذ 42 دقيقة
غرفة عمليات- أرشيفية

غرفة عمليات- أرشيفية

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في حالة نادرة، اكتشف جراحون وجود مبيض ورحم لدى رجل يبلغ من العمر 67 عاما ولديه ثلاثة أبناء.

تعود قصة الواقعة إلى كوسوفو عندما قصد رجل يعاني من آلام في منطقة المغبن.

عند فحص المريض، شخّص الأطباء إصابته بفتق إربي فقرروا إجراء عملية جراحية له.

وكانت المفاجأة أن عثر الأطباء على مبيض ورحم، لدى الرجل.

اتضح أن الرجل يعاني من متلازمة قناة مولريان المستمرة. وهي قنوات تتشكل منها الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء أثناء عملية التنمية داخل الرحم.

عادة ما يكون السبب هو نقص الهرمون المضاد لمولر أو عدم حساسية المستقبلات له.

يذكر أنه يوجد نحو 200 متلازمة معروفة، وقد تكون أكثر، وقد بدأت دراستها مع بداية القرن العشرين، وغالبا ما يتم اكتشافها بالصدفة، خلال معاينة بعض الحالات التي يعاني فيها أصحابها من العقم، بحسب ما نقل موقع “mir24”.

وينصح الأطباء في حال اكتشاف مثل هذه التغيرات بأن يقوم المريض بإجراء فحوصات وراثية.

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