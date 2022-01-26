حالة نادرة… امرأة تنجب طفلين من رحمين

تفاجأت امرأة تركية مولودة برحمين في ظاهرة نادرا جدا، انها حامل بطفلين كل واحد منهما في رحم.

اليف البالغة من العمر ثلاثين عاما أنجبت الطفلين وهما بصحة جيدة.وتعيش اليف مع زوجها سعادة عارمة بعد معاناة ٦ سنوات مع حالات حمل فاشلة لم ثثمر أطفالا.

وأفاد الطبيب الزوجين بان الجنين الأول هو نتيجة حمل طبيعي، أما الجنين الآخر فهو نتيجة التلقيح الاصطناعي او ما يعرف بال in-vitro. والمعجزة ان الحمل الطبيعي حصل مصادفة خلال الفترة التي كان يحاول فيها الزوجان القيام بالتلقيح الاصطناعي.

وبعد فترة حمل تصفها “اليف” بالصعبة، أنجبت طفلين هما محمد ولايل ويبلغان ٦ أشهر الآن.

وقالت الأم السعيدة: بعد عدة اجهاضات كنت خائفة جدا من هذا الحمل، وكنت أسأل الطبيب في كل زيارة ما اذا كانا على قيد الحياة.

واضافت: كنت دائما أذهب وانا خائفة، ورغم ان كل شيء كان طبيعيا كنت اعود الى المنزل بالخوف نفسه.

وختمت اليف: يجب الا نفقد الأمل ابدا. فالمعجزات حقيقية. والدليل اننا اليوم نحمل معجزاتنا الصغيرة بين أيدينا.