حالة نادرة لطفح جلدي اصيب فتاة.. والسبب صادم بـ"الصور"

في واقعة فريدة من نوعها، أصيبت فتاة شابة بحالة من الطفح الجلدي المرعب في جميع أنحاء ساقيها، وبعد المزيد من الفحوصات تأكد أن السبب هو تناول حبوب منع الحمل.

وأصيبت الفتاة “إيلا هولير”، البالغة من العمر 20 عاماً، بصدمة شديدة عندما فوجئت بظهور طفح جلدي في جميع أنحاء جسدها، موضحة أن حالتها نادرة وكان بسبب حبوب منع الحمل، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “the sun” البريطانية.

وقالت الفتاة إنها بدأت في تناول حبوب منع الحمل في أكتوبر، لكنها لاحظت بعد 3 أيام “بقع حمراء صغيرة” على ساقيها، واعتقدت “إيلا” في البداية أنه ربما كان رد فعل جسدها نتيجة سوء التغذية.

وأوضحت الفتاة أنها تعرضت لسلسلة من “النوبات” في أكتوبر الماضي، حيث امتد طفح جلدي أحمر مؤلم من قدميها حتى خصرها، مع وجود كمية صغيرة على ذراعيها، وغطيت ساقيها بالكامل ببقع حمراء قبل أن يتحول لونهما إلى اللون البني، مما يترك علامات باهتة على جلدها بعد تلاشيهما، ومنذ اكتشاف سبب ذلك، تعهدت إيلا بعدم الاقتراب من الحبة الصغيرة مرة أخرى وهي حريصة على زيادة الوعي بالآثار الجانبية المحتملة.

وتستخدم العديد من النساء إصداراً من وسائل منع الحمل دون أي آثار جانبية، حيث ثبت أنها آمنة وموثوقة ولكن الأمر يستحق دائماً السؤال عن الآثار الجانبية، والبحث في الخيارات والعثور على الخيار المناسب لك.

وناشدت السيدات قائلة: “أنا لا أقول على الإطلاق أن هذا سيحدث للجميع ولكن هذه هي تجربتي، خذ منها أو اتركها كما يحلو لك.”