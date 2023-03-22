حال عودته لبرشلونة..أين سيلعب ميسي تحت قيادة تشافي؟

تحدثت عدة تقارير عن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي المقبلة بعد باريس سان جيرمان، حيث كشف بعضها عن رغبته في العودة إلى برشلونة، رغم الأزمات المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية تحدثت في تقرير لها عن المركز الأبرز لميسي حال عودته، وكيفية انسجامه في طريقة لعب المدرب تشافي هرنانديز.

ميسي كان يلعب في برشلونة إما كجناح أيمن، أو كمهاجم، أو كصانع ألعاب، لكن هذه المرة لن يلعب أيا من تلك الأدوار الثلاثة تحت قيادة تشافي.

ويحتل البرازيلي رافينيا والفرنسي عثمان ديمبلي مركز الجناح الأيمن، بينما يلعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم، فيما لا يعتمد الفريق على أي صانع ألعاب في ظل الاعتماد على طريقة 4-3-3.

وبالنظر للنظام الحالي لطريقة تشافي، فإن ميسي قد يلعب في مركز الجناح الأيسر الوهمي، وهو الدور الذي يقوم به لاعب الوسط جافي في الوقت الحالي، حيث يتحمل مسؤولية الجهة اليسرى، ولكن من الارتكاز.

وسيبدأ ميسي في هذه الطريقة على الجانب الأيسر، ثم يتقدم إلى الأمام ويكون منوطا به الأدوار الهجومية على الطرف الأيسر.

ولكن سيتطلب هذا من اللاعب القادم من روزاريو أن يقوم بالضغط وعمل مجهود كبير في منطقة وسط الملعب، قد لا يتناسب مع سنه الحالي، 36 عاماً في صيف 2023.

ورحب تشافي هرنانديز عدة مرات بإمكانية عودة ميسي، صديقه الشخصي، إلى كامب نو، لكن اللاعب نفسه لم يتحدث عن تلك الفرضية بوضوح.

يذكر أن ميسي يبقى الهداف التاريخي لفريق برشلونة برصيد 672 هدفاً، أحرزها على مدار 778 مباراة خاضها بقميص الفريق، بالإضافة إلى صناعته 303 أهداف، وتتويجه بـ34 بطولة مع الفريق الكتالوني، منها 10 في الدوري الإسباني و4 لدوري أبطال أوروبا.