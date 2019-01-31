حبس الفنانة ميرهان حسين بعد حكم صادر عن المحكمة بسبب حدث في 2016

سلمت الفنانة والممثلة المصرية ميرهان حسين نفسها للشرطة لتنفيذ حكم بسجنها، بعد اتهامها بقيادة السيارة تحت تأثير الخمر، والتـعـدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في أحد الكمائن.

وقد سلمت الممثلة نفسها لقسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الجنح بالحبس لمدة أسبوعين، ليتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ القرار.

يأتي هذا بعد قرار محكمة استئناف مصرية بحبس ميرهان حسين لأسبوعين، وهو القرار الصادر بعد استئناف الممثلة المصرية على حكم حبسها سنتين ونصف السنة، وكفالة 30 ألف جنيه (1700 دولار). وتعود أحداث الواقعة إلى مايو/أيار 2016، أثناء مرور حسين بكمين شرطة، حيث استوقفها ضابطا الشرطة ونشبت بينهم مشادة كلامية انتهت باحتجازها وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

وجاء في التحقيقات، أنه «أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام، تم استيقاف إحدى السيارات الملاكي، ورفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة، واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضاً».

وأضاف محضر التحقيقات في القضية: «تمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة تقودها المدعوة ميرهان حسين محمد بسيوني، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط، وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، وتمت السيطرة عليها، وضبط داخل السيارة زجاجتي مواد كحولية وكوب به كحوليات».

وخلال تحقيقات النيابة اتهمت حسين ضابطي الشرطة بالتعدي عليها بالسب والضرب، وأن الأمر امتد ليصل إلى هتك العرض داخل قسم الشرطة، وهو ما نفته محتجزات بالقسم خلال فترة احتجاز حسين في تحقيقات النيابة العامة، بينما أكد الكشف الطبي تعرضها لاعتداء وضرب في مناطق متفرقة من الجسد.

وعُرفت ميرهان حسين، (35 عاماً)، من خلال ظهورها في فيلم «عمر وسلمى 2» عام 2009، مع المغني تامر حسني والممثلة مي عز الدين. كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، أشهرها مسلسل «دوران شبرا»، ومسلسل «اسم مؤقت»، فيما كان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل «أيوب»، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي (2018).