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حبس مصري بسبب ياسمين صبري

30 - نوفمبر - 2021
ياسمين صبري

ياسمين صبري

الوطن
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حصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على حكم قضائي وذلك بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000 جنيه في واقعة سب وقذف.

وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.

وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ليصدر الحكم الصادر في جلسة اليوم.

واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصا عادلًا عما اقترفه المتهم، مثمنًا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، على حد وصفه.

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