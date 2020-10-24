حبيبة عمرو دياب “دينا الشربيني” تثير الجدل بسبب عملية تجميل

تصنف الممثلة المصرية “دينا الشربيني” من الممثلات اللواتي يثرن الجدل خاصة بعد ارتباطها بالهضبة “عمرو دياب”. إذ يُحدث كل خبر أو صورة لها أو مع دياب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المهتم بعلاقة النجمين الغامضة والتي قلما تحدثا عنها على الإعلام لاسيما أن الشربيني لم تعلن حتى الآن خطوبتها منه، بينما أثيرت شائعات غير دقيقة بأن الأخيرة متزوجة منه فعليا.

وأثارت الشربيني، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها أثناء خضوعها لعملية في وجهها.

وشاركت دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها مقطعا مصورا عبر خاصية “الاستوريز” على حسابها على موقع “إنستغرام” أثناء تواجدها فى إحدى مراكز التجميل.

وتظهر الشربيني في الفيديو وهي تقوم بحقن بلازما على بشرتها لجعلها أكثر إشراقا ورطوبة.

وتداولت تقارير عديدة إجراء دينا الشربيني لعملية تجميل، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين مرتادي “السوشيال ميديا”، ما بين مؤيد ومعارض وساخر.

وبحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية، فإن ما قامت به دينا الشربيني في الفيديو هو إجراء “مايكرونيدل”، وهي إبر دقيقة تخترق البشرة بلطف، ثم تصدر الموجات الراديوية داخل البشرة بشكل أعمدة موحدة، وتكون مركزة بشكل كبير في رأس الإبر الدقيقة من الأسفل، مما يؤدي إلى التقليل من احتمالية تورم طبقات الجلد السطحية.

وكانت دينا الشربيني احتفلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ59 بطريقة مختلفة، وذلك بمشاركتها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي يتضمن صورا خاصة تجمعها بعمرو دياب، وكتبت معها بالإنجليزية: “عيد ميلاد سعيد.. أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، كريم، شجاع.. أنت بالفعل تمتلك كل تلك الصفات.. عيد ميلاد سعيد ستظل الأول والوحيد”.

وصاحب المقطع المصور أغنية “أماكن السهر” لعمرو دياب التي ظهرت دينا الشربيني فيها كموديل.

ويظهر عمرو دياب مع دينا الشربيني في أغنية “أماكن السهر” كحبيبين في أحد الأماكن السياحية، ويلهوان على الشاطئ ويقضيان سهرات ممتعة مع أصدقائهما.