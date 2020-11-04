حبيب نور محمدوف ينشر فيديو مؤثر مع والده ويحصد ملايين المشاهدات

أثار فيديو نشره بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف مع والده ضجة واسعة على صفحته الشخصية على انستغرام، ولا يزال حبيب يعيش حزنا كبيرا منذ وفاة والدة منذ أشهر متأثر بإصابته بكورونا.

ويظهر الفيديو كيف يتصارع الرياضي مع والده مازحا. وكتب الرياضي معلقا على المقطع: “هذا كان أفضل وقت”.

وقد توفي عبد المناف نورمحمدوف في يوليو/تموز من هذا العام بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكان قد هز خبر اعتزال بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف العالم، إذ فاجأ حبيب جمهوره الكبير بعد فوزه بالنزال الأخير بإنهاء مسيرته الرياضية الزاخرة بالفوز بدون أي خسارة على الإطلاق، وطالب محبو الداغستاني التراجع عن قراره والعودة إلى النزالات.

احتفظ الروسي حبيب نورمحمدوف بلقبه العالمي في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة (UFC)، بعد أن أجبر جاستن غايتجي على الاستسلام في الجولة الثانية، يوم السبت الماضي في أبوظبي، لكنه قرر الاعتزال بعدها؛ تأثرا بوفاة والده ومدربه عبدالمناب.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، تصريحات عن حبيب قال فيها: ”القتال كان شغلي في حياتي، ولم أحصل على أي شيء سهل، ولم أحصل على أي شيء لأنني رجل لطيف. العمل الجاد ورجاء الله والصبر هذه المكونات الثلاثة تساعدني على النجاح، وبالطبع الرقابة والنصيحة من والدي الذي استثمر في الكثير من الوقت والعمل“.

لكن نورمحمدوف قد يكون على وشك إعلان عودته إلى الرياضة بعد تلميح منه، إذ قال دانا رئيس UFC: ”يمكن أن يعود اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ويقاتل في النزال الثلاثين“.