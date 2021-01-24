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حبيب يعلق على خسارة ماكغريغور بالضربة القاضية أمام بوارييه

24 - يناير - 2021
كونور ماكغريغور وحبيب نور محمدوف

كونور ماكغريغور وحبيب نور محمدوف

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تفاعل البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، مع خسارة غريمه الإيرلندي كونور ماكغريغور، أمام متحديه لأمريكي داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أبوظبي.

وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ويوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي بالضربة القاضية.

وفي تعليقه على خسارة ماكغريغور، كتب حبيب، حامل حزام الوزن الخفيف في منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، على حسابه في “تويتر”: “هذا ما يحدث عندما تغير فريقك، وتترك الشريك الذي جعلك بطلا، وتتجادل مع الأطفال الصغار، بعيدا عن الواقع”.

يذكر أن حبيب، كان قد تغلب على ماكغريغور في نزال شهير بينهما في العام 2018، وتغلب كذلك على بوارييه في 2019.

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