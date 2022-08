حبيب يعلق على خسارة ماكغريغور بالضربة القاضية أمام بوارييه

تفاعل البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، مع خسارة غريمه الإيرلندي كونور ماكغريغور، أمام متحديه لأمريكي داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أبوظبي.

وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ويوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي بالضربة القاضية.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

