حب أصالة وزوجها.. إعلامية شهيرة تشكك

شنّت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومًا جديدًا على الفنانة السورية أصالة نصري، والتعليق على الرسالة التي وجهتها الفنانة السورية إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، للاحتفال بعيد زواجهما الأول منذ أيام.

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة للثنائي أصالة نصري وفائق حسن، يحمل جزءاً من رسالتها له في عيد زواجهما، والذي جاء نصه: “أنت أبي وحبيبي وسندي، مثل هاليوم من سنة ولدت من جديد”.

وتساءلت مي العيدان بتهكم عن إمكانية بقاء أصالة نصري على موقفها، بعد مرور عام آخر على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وكتبت في تعليق مقتضب على منشورها، معلقة: “نشوفك السنة الجاية، إذا بتثبتين على كلامك هذا، ولا راح تغيرين أقوالك”.

وأثارت الإعلامية الكويتية حالة من الجدل بسبب هذا التعليق، حيث دافع البعض عن حق أصالة في التعبير عن مشاعرها عن طريق توجيه الرسائل لزوجها، بينما تساءل البعض الآخر عن هجوم مي العيدان المتكرر على الفنانة السورية.

ووجهت بعض التعليقات نصيحة إلى مي العيدان بضرورة عدم خوض الحرب نيابة عن أحد، في إشارة إلى الإعلامية فجر السعيد، وأزمتها الأخيرة مع أصالة والتي تشابكت معهما الأولى فيها.

يشار إلى أن الحرب الكلامية بين مي العيدان، وأصالة نصري بدأت منذ أكثر من شهر من خلال منشورات غير مباشرة من كل منهما تحمل إساءة للأخرى، وامتدت للبرامج التلفزيونية، إذ هاجمت مي العيدان الفنانة أصالة بشكل واضح في برنامجها.