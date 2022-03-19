حتى الفيلة تكره أن تكون وحيدة!

من القلق إلى الاكتئاب، من المعروف أنّ الشعور بالوحدة لديه مجموعة من الأعراض غير السارة لدى البشر.

والآن أظهرت دراسة جديدة أنّ الشعور بالوحدة يمثل مشكلة بالنسبة للفيلة، التي تظهر عليها علامات القلق عندما تكون بمفردها أكثر من عندما تكون ضمن مجموعة.

درس باحثون من جامعة توركو سلوك، الفيلة الآسيوية في ميانمار، وقارنوا مستويات هرمونات التوتر في برازها، لتقييم ما إذا كانت العلاقات الاجتماعية مرتبطة بالتوتر لدى الحيوانات.

كشف تحليلهم أنّ الوحدة زادت من مستويات التوتر لدى الفيلة الذكور، بينما كانت الإناث أقل توتراً عندما يكون لديهن أطفال.

أظهرت الأبحاث السابقة أنّ الأشخاص الذين لديهم مجموعات صداقة قوية يعانون من مجموعة من الفوائد، بما في ذلك تحسين الصحة، انخفاض مخاطر المرض وزيادة العمر.

توضح جمعية Mind الخيرية أنّ الشعور بالوحدة يمكن أن يكون له أيضاً تأثير سلبي على صحتك العقلية، خاصة إذا استمرت هذه المشاعر لفترة طويلة.

“تشير بعض الأبحاث إلى أنّ الشعور بالوحدة يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات ومشاكل النوم وزيادة التوتر.”

ومع ذلك، نظرت القليل من الأبحاث في كيفية تأثير الوحدة على الفيلة الآسيوية، وهي من الحيوانات الاجتماعية النموذجية.

في الدراسة، درس الفريق 95 فيلاً آسيوياً في ميانمار كانوا يعملون في صناعة الأخشاب.

قال الدكتور مارتن سيلتمان، الذي قاد الدراسة: “هذه بيئة بحثية فريدة من نوعها والسكان يسمحون لنا بدراسة العديد من الفيلة التي تعيش في بيئتهم الطبيعية، ولكن في نفس الوقت لديهم معلومات مفصلة عن حياتهم الاجتماعية”.

خلال التحقيق، قام الباحثون بتقييم حجم مجموعات عمل الفيلة، وعدد الذكور والإناث في كل مجموعة، وما إذا كان هناك أي أطفال داخل المجموعة.

كما قاموا بتقييم تركيزات هرمونات التوتر في براز الفيلة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث الباحثون إلى معالجي الفيلة من 2014 إلى 2018، الذين تمكنوا من تقديم معلومات عن التفاعلات الاجتماعية لكل حيوان على حدة.

قال الدكتور سيلتمان: “وجدنا أنّ ذكور الفيلة تظهر مستويات أعلى من التوتر عندما لا يكون لديهم أصدقاء وعندما يكونون في مجموعات اجتماعية بها ذكور أكثر من الإناث.”

“تُظهر إناث الفيلة مستويات أقل من التوتر عندما يكون الأطفال موجودين في المجموعة الاجتماعية.”

وتابع قائلاً: “لا يرتبط حجم المجموعة الاجتماعية بمستويات هرمونات التوتر لدى الذكور والإناث.”

بينما توقع الباحثون أن تظهر الإناث الوحيدات علامات التوتر، وجدوا أنّ هذا لم يكن هو الحال دائماً.

بالمقارنة مع ذكور الفيلة، قد تظل الإناث الوحيدة قادرة على التفاعل مع الأفراد الآخرين دون تكوين روابط اجتماعية قوية، وفقاً للباحثين.

وهذا يعني أنّ عدم وجود تلك العلاقات قد لا ينظر إليه على أنها التوتر.

بشكل عام، تسلط النتائج الضوء على أهمية العلاقات الاجتماعية في الأنواع خارج البشر.

يأمل الفريق أن يتم استخدام النتائج لتطوير طرق لتحسين رفاهية الحيوانات الاجتماعية الأسيرة في المستقبل.