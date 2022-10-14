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حتى 2026.. تجديد عقد الشراكة بين ريال مدريد وطيران الإمارات

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 4:45 مساءً
تجديد عقد الشراكة بين ريال مدريد وطيران الإمارات

تجديد عقد الشراكة بين ريال مدريد وطيران الإمارات

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قال نادي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الجمعة 14-10-2022) إنه مدد عقد الرعاية الذي يربطه مع طيران الإمارات حتى 2026.

ويظهر شعار طيران الإمارات على قمصان لاعبي النادي الملكي منذ 2013.

وبينما لم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة قالت صحيفة ماركا الرياضية الصادرة في إسبانيا إن قيمة الصفقة تبلغ 70 مليون يورو سنويا إلى جانب بعض المتغيرات.

ولأول مرة أصبحت طيران الإمارات أحد رعاة ريال مدريد في 2011 ومنذ هذا الوقت حصد النادي 22 لقبا من بينهما خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وصفقات الرعاية لها أهمية كبيرة بالنسبة للفرق الكبيرة التي تحقق قمصانها مبيعات كبيرة مثل ريال مدريد لأنها تصل لملايين المشاهدين حول العالم.

وحسب بيانات مؤسسة كيلياجون الاستشارية حقق ريال مدريد في العام الماضي أكبر مبيعات على مستوى قمصان الفريق عبر الانترنت من خلال تطبيق أمازون بقيمة بلغت 3.3 مليون يورو (2.21 مليون دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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