الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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حجم إنتاج كبير.. بالفيديو - سعودي يحوّل الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك

منذ 43 دقيقة
سعودي يحول الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك

سعودي يحول الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك

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كشف السعودي محمد آل سويد صاحب مشروع مزارع الأسماك، تفاصيلا عن مشروع “الإستزراع السمكي”، الذي نفذه وسط الجبال والقمم الشاهقة في مدينة نجران جنوب غربي المملكة.

وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، قال: “هذا المشروع ينتج حوالي 40 طنًا من الأسماك سنويًا”.

ولفت إلى أنّه يوجد حاليًا أسماك “بلطي”، وسيتم التوسع في المشروع لإنتاج أسماك أخرى مثل “المبروكة”، والأسماك القابلة للإستزراع في المياه العذبة، مشيرًا إلى أنّه “تمّ استخدام المياه الخاصة بالإستزراع في زراعة الجبال، وتحويلها إلى مناطق خضراء”.

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