حجم إنتاج كبير.. بالفيديو - سعودي يحوّل الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك

كشف السعودي محمد آل سويد صاحب مشروع مزارع الأسماك، تفاصيلا عن مشروع “الإستزراع السمكي”، الذي نفذه وسط الجبال والقمم الشاهقة في مدينة نجران جنوب غربي المملكة.

وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، قال: “هذا المشروع ينتج حوالي 40 طنًا من الأسماك سنويًا”.

ولفت إلى أنّه يوجد حاليًا أسماك “بلطي”، وسيتم التوسع في المشروع لإنتاج أسماك أخرى مثل “المبروكة”، والأسماك القابلة للإستزراع في المياه العذبة، مشيرًا إلى أنّه “تمّ استخدام المياه الخاصة بالإستزراع في زراعة الجبال، وتحويلها إلى مناطق خضراء”.

فيديو | في الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة.. صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران محمد آل سويد: ننتج من 30 إلى 40 طناً في السنة والمشروع في بدايته ولم ننجز منه سوى 30%، وبدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NGS6dwUtIO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2023