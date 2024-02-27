حجم طلبات الاكتتاب بصكوك صندوق الاستثمارات السعودي يتجاوز 17 مليار دولار

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، حدد العائد على صكوكه القياسية المقومة بالدولار لأجل سبع سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وقلص الصندوق العائد من التوجيه الأولي البالغ 115 نقطة أساس في وقت سابق اليوم بعد أن تجاوزت الطلبات 17 مليار دولار.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الحكومة السعودية، الشهر الماضي إلى موجة من مصدري الأسواق الناشئة الذين يسعون للاستفادة من ارتفاع الطلب على الديون قبل أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وجمع 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية ثلاثية الشرائح في يناير و3.5 مليار دولار من صفقة صكوك في أكتوبر.

وصندوق الاستثمارات العامة هو إحدى أهم الأدوات لتحقيق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لقيادة أجندة اقتصادية تهدف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط. والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع إجمالي 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة Global SWF المتخصصة في الصناعة.