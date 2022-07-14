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حدث فلكي يخصّ الكعبة المشرفة يوم الجمعة القادم

منذ ساعة واحدة
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

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كشف الباحث الفلكي السعودي ملهم هندي عن فلكي ستشهده الكعبة المشرفة ظهر الجمعة القادم 16 ذو الحجة الموافق لـ 15 تموز/يوليو.

ووفقاً للباحث الفلكي، ستشهد مكة المكرمة ظهر الجمعة التعامد الأخير للشمس على الكعبة المشرفة هذا العام.

وقال هندي إن هذه الظاهرة التي تتكرر مرتين سنوياً على مكة، يمكن من خلالها تصحيح وتحديد اتجاه القبلة من أي مكان يشاهد الشمس لحظة التعامد، وتكون لحظة التعامد هي لحظة عبور الشمس من دائرة الزوال التي تصادف لحظة رفع أذان الظهر في مكة المكرمة الساعة 12:27 ظهرًا، حيث تكون الشمس لحظتها بزاوية عامودية فوق الكعبة المشرفة.

كما أوضح أنه “بسبب تعامد الشمس على الكعبة، فنلاحظ اختفاء ظل الكعبة وجميع المباني في مكة المكرمة خلال فترة التعامد، ومن اليوم التالي سيبدأ الظل في تغير اتجاهه في مكة من الجنوب، ليصبح جهة الشمال إلى لحظة التعامد القادمة”.

وأكد أنه يمكن لأي شخص تحديد اتجاه القبلة بدقة وسهولة عبر التوجه نحو الشمس لحظة التعامد، أو استخدام ظل عصا قائمة حيث يكون اتجاه الظل معاكسًا تمامًا لاتجاه القبلة.

    المصدر :
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