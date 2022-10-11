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حديقة حيوان نيوزيلندية تنجح في زيادة أعداد حيوان مهدد بالانقراض

منذ ساعة واحدة
حديقة حيوان ويلنجتون بنيوزيلندا

حديقة حيوان ويلنجتون بنيوزيلندا

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قالت المسؤولة عن الرئيسيات في حديقة حيوان ويلنجتون بنيوزيلندا (الثلاثاء 11-10-2022) إن حيوان الليمور حلقي الذيل المهدد بالانقراض زاد عدده بأكثر من المثلين بعد أن أنجبت الإناث الأربع توائم.

والليمور حلقي الذيل، وموطنه مدغشقر، مدرج في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

واستقبلت حديقة حيوانات ويلنجتون الذكر زيوس في بداية العام الجاري على أمل أن تتمكن من زيادة عدد تلك الحيوانات.

وقالت ليزا ريدلي المسؤولة عن الرئيسيات إنه نظرا لأن جميع الإناث الأربع كانت أمهات لأول مرة، فإن مسؤولي الحديقة كانوا غير واثقين من قدرتها على الاعتناء بالصغار.

وأضافت “نحن متحمسون للغاية لأن لدينا أربع مجموعات من التوائم السليمة وجميعها في حالة جيدة”.

وولدت المجموعة الأولى من التوائم في أغسطس آب والأخيرة الأسبوع الماضي.

وأعداد الليمور حلقي الذيل، الذي ظهر كشخصية الملك جوليان في فيلم “مدغشقر” عام 2005، آخذة في التراجع في البرية. ومن التحديات التي تواجه جهود منع انقراضه هو أن أنثى الليمور تتزاوج يوما أو يومين فقط في العام.

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