استمع لاذاعتنا

حذف كليب “معذور قلبي” لنجوى كرم

منذ 58 دقيقة
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

حُذف فيديو كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم اليوم السبت عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب تقنية.

وبعد ساعات على طرحه عبر موقع “يوتيوب” تمّ حذف كليب أغنية “معذور قلبي” للفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك لأسباب تقنية، لتعود وتضرب كرم موعداً جديداً له مع الجمهور.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “جمهوري الحبيب ، الكليب بالنسخة النهائية رح تشوفوه خلال 48 ساعة بمباركة شركتي روتانا بحبكم”.

أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماسترينغ موريس طويلة، ستديو داني حلو، تسجيل صوت ستديو جو باروتجيان، أما الكليب فحمل إخراج المخرج اللبناني وليد ناصيف.

يذكر أنه أفرجت كرم عن مفاجأتها لمحبيها بعيد الميلاد، عبر طرحها فيديو كليب أغنيتها الجديدة “معذور قلبي”، الذي تعاونت فيه مجدداً مع المخرج اللبناني وليد ناصف، بعد أن كانت قد أعلنت طرحه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت بيروت، لكنها أجّلت طرحه الى الساعة التايعة الى ربع للمزيد من التشويق، بحسب ما أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الجناح المقابل للدمار، وقفت نجوى في وسط بيروت، بهدف تصوير فيديو كليب الأغنية، التي تحمل طابعاً إيقاعياً شعبياً، وتنوعت المشاهد بين الغناء على المسرح، وبين وجود نجوى بين السيارات مع الراقصين.

ويظهر الكليب صورة بيروت القوية، التي تعالت على جراحها بعد كل مأساة، خصوصاً من خلال أغنية لا تبعث سوى الفرح وسط اليأس.
يُذكر أن تصوير هذه الأغنية كان مقرراً قبل وقوع إنفجار مرفأ بيروت، ولكن الفاجعة دفعت بنجوى إلى إطلاق أغنية “بيروت” أولاً.

كاميرا موقع “الفن” كانت واكبت كواليس التصوير، وكان لنا حديث مع كرم عن تفاصيل الأغنية والكليب، يمكنكم متابعتها في الفيديو المرفق.

    المزيد من منوعات

    احتفالات عيد الميلاد مختلفة هذا العام بسبب كورونا
    شاهد..هكذا احتفل نجوم كرة القدم بعيد الميلاد
    سعد المجرد saad lamjarred
    سعد المجرد يؤجل إطلاق أغنيته الجديدة
    الاحتباس الحراري ظاهرة مناخية تهدد العالم
    رغم مآسي كورونا.. 2020 ختام العقد الأكثر دفئاً على الإطلاق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كبتاغون-تعبيرية
    السلطات الإيطالية تضبط أطناناً من المخدرات تعود لـ”حزب الله” ونظام الأسد
    بابا فانجا
    توقعات “مخيفة” من العرافة الشهيرة لعام 2021!
    ابحاث داخل مختبر
    سلالة ثالثة لكورونا.. هذا ما عُرف عنها