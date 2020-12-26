حذف كليب “معذور قلبي” لنجوى كرم

حُذف فيديو كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم اليوم السبت عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب تقنية.

وبعد ساعات على طرحه عبر موقع “يوتيوب” تمّ حذف كليب أغنية “معذور قلبي” للفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك لأسباب تقنية، لتعود وتضرب كرم موعداً جديداً له مع الجمهور.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “جمهوري الحبيب ، الكليب بالنسخة النهائية رح تشوفوه خلال 48 ساعة بمباركة شركتي روتانا بحبكم”.

أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماسترينغ موريس طويلة، ستديو داني حلو، تسجيل صوت ستديو جو باروتجيان، أما الكليب فحمل إخراج المخرج اللبناني وليد ناصيف.

يذكر أنه أفرجت كرم عن مفاجأتها لمحبيها بعيد الميلاد، عبر طرحها فيديو كليب أغنيتها الجديدة “معذور قلبي”، الذي تعاونت فيه مجدداً مع المخرج اللبناني وليد ناصف، بعد أن كانت قد أعلنت طرحه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت بيروت، لكنها أجّلت طرحه الى الساعة التايعة الى ربع للمزيد من التشويق، بحسب ما أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الجناح المقابل للدمار، وقفت نجوى في وسط بيروت، بهدف تصوير فيديو كليب الأغنية، التي تحمل طابعاً إيقاعياً شعبياً، وتنوعت المشاهد بين الغناء على المسرح، وبين وجود نجوى بين السيارات مع الراقصين.

ويظهر الكليب صورة بيروت القوية، التي تعالت على جراحها بعد كل مأساة، خصوصاً من خلال أغنية لا تبعث سوى الفرح وسط اليأس.

يُذكر أن تصوير هذه الأغنية كان مقرراً قبل وقوع إنفجار مرفأ بيروت، ولكن الفاجعة دفعت بنجوى إلى إطلاق أغنية “بيروت” أولاً.

كاميرا موقع “الفن” كانت واكبت كواليس التصوير، وكان لنا حديث مع كرم عن تفاصيل الأغنية والكليب، يمكنكم متابعتها في الفيديو المرفق.