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حذف مشاهد من مسلسل "فريندز" يثير الغضب في الصين

13 - فبراير - 2022
مسلسل فريندز

مسلسل فريندز

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أبدى العديد من معجبي ومحبي المسلسل الأمريكي “فريندز” غضبهم واستيائهم، بعد إعادة طرحه على ‏منصات رقمية محلية، لكن بعد حذف بعض مضمونه.‏

وحذفت المنصات الصينية، بما في ذلك “بيليبيلي” و”تنسنت” و”يوكو” حبكة خاصة بالمثليين جنسيا من بعض حلقات المسلسل، بالإضافة إلى المضمون الذي يوحي بإيحاءات جنسية، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبدأت المنصات في إعادة عرض مسلسل “فريندز” في 11 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الخاصة التي عرضت العام الماضي، وشهدت على لم شمل أبطال المسلسل، جينيفر أنيسون وكورتني كوكس وماثيو بيري ومات لو بلانك وليزا كودرو وديفيد شويمر.

وأعرب العديد من معجبي “فريندز” من خلال موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي عن سخطهم من حذف المشاهد من المسلسل، ودشنوا هاشتاغ “#FriendsCensored” للتعبير عن غضبهم.

وحظى الهاشتاغ بأكثر من 54 مليون مشاهدة في مساء الجمعة الماضي، لكن تم حظره في وقت لاحق من قبل المنصة، صباح أمس السبت.

ويحظى مسلسل “فريندز” بشعبية كبيرة في الصين، مع قاعدة جماهيرية مخلصة له للغاية.
وكان تم عرض مسلسل “فريندز” على منصات البث الصينية “سوهو فيديو” و”iQiyi” في عام 2012 دون أي تدخل رقابي، وكان متاحا للمشاهدة حتى انتهاء اتفاقية بثه بعد مرور عام.

وفي عام 2016، أصدرت الصين مبادئ توجيهية جديدة تنص على أن البرامج التلفزيونية يجب ألا تتضمن قصصا تتضمن علاقات مثليين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى “تضخم الجانب المظلم للمجتمع”، بحسب تعبيرها.

وأشارت الوثيقة الصينية المكونة من ثماني صفحات إلى “المحتوى المبتذل وغير الأخلاقي وغير الصحي”، واعتبرت أن المثلية الجنسية، والشؤون خارج نطاق الزواج، وحب القاصرين هي أمور محظورة.

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