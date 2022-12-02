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حرب الكشري.. السفارة الروسية في القاهرة تثير غضب المصريين

منذ ساعة واحدة
طبق الكشري من أشهر الأكلات الشعبية في مصر

طبق الكشري من أشهر الأكلات الشعبية في مصر

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انتقد ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة للسفارة الروسية في القاهرة تتعلق بأحد أكثر الأطباق المصرية شعبية ورواجاً بين المصريين.

ونشرت السفارة تغريدة قالت فيها “الكشري أكل مصري بروحه لكن يمكن اعتباره روسيًا من حيث المكونات”، لتقحم نفسها في جدال مع نشطاء مواقع التواصل في مصر عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت السفارة في تغريدة لها: “على سبيل المثال، مصر لا تستورد من روسيا الحبوب فقط، بل العدس البُني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس”.

وبحسب مغردين، فإن سفارة موسكو حاولت التفاخر بإبراز قيمة الصادرات التجارية من موسكو إلى القاهرة، بدليل أنها ذكرت في نفس التغريدة زيادة حجم واردات الزيت الروسي إلى مصر 40 مرة خلال 20 عامًا فقط.

وألمح مدونون إلى أن السفارة حاولت ممازحة المصريين كعادتها، إلا أن ناشطين انتقدوا تلك التصريحات، واعتبروها “استفزازية” خاصة أنها صادرة عن مصدر رسمي روسي.

واعتبرت الشيف الشهيرة سلمى سليمان أن تصريحات سفارة موسكو تحمل “تهديدًا مبطنًا بمنع المصروف” وتابعت في تغريدة عبر حسابها بتويتر “حساب السفارة يتحدث كعجوز يعدد أياديه البيضاء على العالم، بل يمكن اعتباره زوجة أب العالم”.

 

وعبر بعد المغردين عن استيائهم من اعتماد مصر كدولة زراعية على موسكو في توفير مكونات الوجبة التي يهتم بها أكثر من 100 مليون مصري، بيد أنها الأكثر شعبية وتداولًا على مائدة المصريين.

وسجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لصحف محلية.

وبلغت واردات مصر من الحبوب مع روسيا 635 مليون و285 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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