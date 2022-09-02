حرب فارس كرم وميريام فارس مستمرة.. ووائل جسار يعلّق

انتقد النجم اللبناني وائل جسار، تكرار اشتعال الأزمات بين الفنانين بسبب حجم الدعاية للحفلات الغنائية.

وعلق جسار على الحرب الكلامية بين فارس كرم وميريام فارس في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “The Insider” قائلا: “مش الصورة هي اللي تكبرك، لكن لما يكون عندك تاريخ يحكي عنه، بالتالي المفروض يكون في شوية تمييز”.

وتابع وائل جسار حديثه قائلا: “لما فنان يشوف فنان آخر عنده تاريخه، المفروض يقول بينه وبين نفسه مش مظبوط تكون الصورة بنفس الحجم”.

الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس بدأ على خلفية حفل تم إلغاؤه في جدة بالمملكة العربية السعودية، يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد الإعلان عن حفل كبير يضم النجمين اللبنانيين، ضمن فعاليات موسم جدة.

لم يكتمل الحفل، بعدما أعلن القائمون على التنظيم قرار الإلغاء، وتكهن الجماهير الأسباب المختلفة لذلك، لكن دون وضوح الصورة كاملة.

كان أحد التكهنات التباين الكبير في صورة النجمين على الملصق الدعائي للحفل، لكن ميريام فارس نفت الأمر، ونفت وقوع خلاف بينها وبين فارس كرم.

كما وجهت ميريام فارس اعتذارا لفارس كرم، حال شعوره بأي إساءة، مشيرة إلى حفل سيجمعها في القريب العاجل، وفي تلك الأثناء قال القائمون على الحفل إن عدم جاهزية المسرح السبب في الإلغاء.

لكن فارس كرم علق على أمر الصورة على الملصق الدعائي، قائلا إنها مغايرة للحقيقة وصغيرة الحجم، نافيا أن تكون الجهة المنظمة من تحدد حجم الصورة وفقا لنجومية الفنان، مكذبا رواية ميريام فارس.

وقال فارس: “بتعرف شي ما بدي رد على نفسيات محمضة، وكتر خيرها إنها وصفتني بخيرة الشباب وأي نفسيتها محمضة هالقد ونص وزيادة”.

ولم تلزم ميريام فارس الصمت وقالت “سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة”.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع ما قاله فارس، لافتة إلى أنها سألت منظمي الحفل حول إذا كان فارس يعرف أنها اختارته ليكون معها في الحفل، من بين عدد كبير من الفنانين، وأخبروها بعلمه بالأمر، فعلقت: “لن أرد على هذا المستوى”.

تطورت الأمور بعد ذلك حينما نشر فارس تغريدة قال فيها “بحب أذكرك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح صرتي بدك تدبريلي حفلات؟.. فعلا اللي استحوا ماتوا، زمن الرقاصات”.

وردت ميريام فارس، برسالة لفارس كرم، عبر تدوينة أخرى قالت فيها: “شكلك ما تحملت الحقيقة.. بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة”.