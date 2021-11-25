حركة يفعلها السائقون 26 مرة في الساعة.. فما هي؟

وسط جائحة Covid – 19، قيل لنا جميعاً بانتظام ضرورة تجنب لمس وجوهنا، ولكن يبدو أنّ الكثير منا لا يستطيع المقاومة، خاصة أثناء وجوده في السيارة.

كشف بحث جديد أنّ السائقين يفركون ويخدشون وجوههم 26 مرة في الساعة في المتوسط.

ويقول الباحثون من جامعة نوتنغهام أنّ الأمر يثير القلق لأنّ هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى انتشار الجراثيم والالتهابات، بما في ذلك Covid-19.

وقال الدكتور ديفيد آر لارج، المؤلف المشارك للدراسة: “تمثل سلوكيات لمس الوجه خطراً على السائق، خاصة إذا كانت هذه السيارة مشتركة أو مشغولة من قبل أطراف متعددة، وحيث تكون نظافة اليدين ضعيفة.

‘عن طريق حكّ أنفه أو فرك عينه ، على سبيل المثال ، قد ينقل السائق عن غير قصد فيروسات أو مادة خطرة أخرى، تم الحصول عليها من عنصر تحكم أو سطح ملوث في السيارة أثناء القيادة أو قبل دخول السيارة، إلى وجهه.”

في الدراسة، قام الفريق بتحليل 31 ساعة من لقطات القيادة من 36 سائقاً، ووجد أنّ السائقين لمسوا وجههم 26.4 مرة في الساعة في المتوسط، مع كل لمسة تدوم ما يقرب من أربع ثوان.

وقد تمّ لمس الوجه أكثر من غيره (79.6 في المائة)، يليه الشعر (10 في المائة) والرقبة (8.6 في المائة) والكتفين (1.7 في المائة).

على الوجه، كانت 42.5 في المائة من اللمسات على البطانة الداخلية للشفاه والخياشيم والعينين، والمعروفة باسم الأغشية المخاطية، مع أطراف الأصابع والإبهام الأكثر استخداماً.

ومع ذلك، كان السائقون أقل عرضة للمس وجوههم أثناء حلقات “عبء العمل المرتفع” ، بما في ذلك عندما كانوا يستعدون لتغيير المسار أو الدوران.

وقال الدكتور لارج: “القيادة كمهمة لديها بالفعل العديد من نقاط اللمس المادية وتتطلب التلاعب اليدوي لأجهزة التحكم المختلفة”.

“إنّ فهم كيف تتخللها السلوكيات البشرية الجوهرية مثل لمس الوجه، والتأثير المحتمل لهذه على الصحة والنظافة، والعوامل المرتبطة بالمهمة، مثل الوظيفة والأداء، كلها أمور مهمة وأساسية بشكل كبير.”

أظهرت الأبحاث السابقة أنّ لمس وجهك يمكن أن يزيد من خطر انتشار الجراثيم والالتهابات، بما في ذلك Covid-19.

أوضحت جمعية المهنيين في مكافحة العدوى وعلم الأوبئة: “يمكن أن تنتشر التهابات الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا أو COVID-19، من خلال قطرات في الهواء عندما يسعل المريض أو يعطس أو يتحدث بالقرب منك.

“يمكن أن تنتشر أيضاً عن طريق الاتصال المباشر مع البكتيريا والفيروسات والجراثيم الأخرى المسببة للأمراض.”

“عندما نلمس الأشخاص المرضى، أو نلمس الأسطح القذرة، فإننا نلوث أيدينا بالجراثيم. يمكننا بعد ذلك إصابة أنفسنا بهذه الجراثيم عن طريق لمس وجوهنا.”