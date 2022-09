حروب الفضاء تتواصل بين أغنى رجلين على الأرض

تتواصل المنافسة بين أغنى رجلين على هذا الكوكب أمام المنظمين الفدراليين بالولايات المتحدة حول مشاريع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الضخمة، التي تطورها شركاتهما.

ونقل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” (SpaceX)، الحرب إلى منصة تويتر، يوم الثلاثاء، حيث تعمل شركته على إقناع مسؤولي لجنة الاتصالات الفدرالية بضرورة السماح لها بنقل بعض أقمارها الصناعية لمشروع “ستارلينك” (Starlink) إلى ارتفاعات أقل من المخطط لها في الأصل.

وكانت “أمازون” (Amazon) التابعة لجيف بيزوس من الشركات، التي عارضت طلب سبيس إكس، على أساس أن التعديل سيتداخل مع أقمار صناعية أخرى.

وقال ماسك في تغريدة “إن تعطيل نظام الأقمار الصناعية (ستارلينك) اليوم من أجل مشروع أمازون، الذي يبعد عدة سنوات عن التشغيل لا يخدم أحدا”.

وردت أمازون على تعليق ماسك في بيان لقناة “سي إن بي سي” (CNBC) قائلة “الحقائق بسيطة.. لقد صممنا نظام “كوبير” (Kuiper)؛ لتجنب التداخل مع ستارلينك، والآن تريد سبيس إكس تغيير تصميم نظامه”.

ووفق متحدث باسم أمازون، لا تؤدي هذه التغييرات إلى خلق بيئة أكثر خطورة للتصادم في الفضاء فحسب؛ بل إنها تزيد أيضا من التداخل اللاسلكي للعملاء. على الرغم مما تنشره سبيس إكس على تويتر، فإن التغييرات المقترحة من الشركة من شأنها أن تعيق المنافسة بين أنظمة الأقمار الصناعية. من الواضح أنه من مصلحة سبيس إكس خنق المنافسة في المهد إذا استطاعوا؛ لكن من المؤكد أن ذلك ليس في المصلحة العامة.

SpaceX director David Goldman spoke with FCC officials late last week, to discuss the company's proposal to modify lower some of the Starlink satellites to lower altitudes and give a presentation with an update on the network's progress: pic.twitter.com/QcDrKCB8Wi

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021