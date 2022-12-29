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حزن يعمّ "الساحرة المستديرة".. كيف نعى ميسي ونيمار ورونالدو "الملك"؟

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2022 11:48 مساءً
الأسطورة البرازيلي بيليه

الأسطورة البرازيلي بيليه

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عمّ الحزن عالم الكرة المستديرة بعد رحيل الأسطورة البرازيلي بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عامًا، اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

فقد كتبت ابنة “الملك” كيلي ناسيمنتو على “انستغرام” من مستشفى ألبرت أنشتاين، حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر “نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام”.

بيليه “جعل كرة القدم فنًا”، كتب على إنستغرام نيمار وريثه في المنتخب البرازيلي، وأضاف “قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا (…)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل”. وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة “ملك” كرة القدم وهو يرتدي التاج.

بدوره، كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تويتر “ارقد بسلام”، في إشارة إلى رحيل بيليه.

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان، مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكداً أن “إرثه لن ينسى أبدًا”.

فقد كتب مبابي باللغة الإنجليزية على “تويتر” معلقًا على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه: “لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك”.

فيما كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على انستغرام، “مصدر إلهام للعديد من الملايين”، و”مرجع في الأمس، واليوم وغداً”، معبرًا عن “الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً”.

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات: “العاطفة التي لطالما أبديتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة”.

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