حسام حبيب يتنازل عن بلاغه ضد شيرين عبد الوهاب

تقدم دفاع الفنان حسام حبيب، بطلب إلى النيابة العامة يبدي رغبة موكله في التنازل عن محضر السب والقذف المقدم منه ضد زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأعلن دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب التنازل عن محاضر التي قدمتها ضد شقيقها أمام النيابة العامة فيما صدر من شقيقها، وتم حفظ التحقيقات فيما يخص الفنان حسام حبيب لتنازل الفنانة عن المحاضر التي قدمتها ضده.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الأيام الماضية، كتب كتابها على الفنان حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة إلى أن عقد قرانها الخميس كان بحضور الأصدقاء المقربين.

جاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه “الحكاية”.

واعتذرت شيرين لـ حسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له مضيفة: “بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية”، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضان لـ”سحر” ولكن تم فكه.