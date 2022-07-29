حسن الرداد في مواجهة مع دنيا سمير غانم.. ما الجديد؟

يخوض الفنان حسن الرداد الموسم السينمائي الصيفي لعام 2022، بفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”، الذي كان يمكث على تصويره منذ فترة.

ويشهد فيلم “تحت تهديد السلاح” عودة حسن الرداد للسينما مرة أخرى، بعد غياب أكثر من عامين، وذلك بعد آخر أعماله في عام 2020 بفيلم “توأم روحي”.

وكشف المؤلف والسيناريست، أيمن بهجت قمر، عن موعد طرح فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”، مع الفنان حسن الرداد، وكتب عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إن الفيلم سيتم طرحه في شهر أغسطس المقبل.

وتدور قصة فيلم “تحت تهديد السلاح” في إطار بوليسي أكشن، ويشارك به عدد من النجوم بجانب حسن الرداد، ومنهم الفنانة شيرين رضا ومي عمر وفتحي عبدالوهاب وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وينافس حسن الرداد بفيلمه “تحت تهديد السلاح” شقيقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر طرح فيلمها “تسليم أهالي” في نفس الموعد بأغسطس المقبل، وتحديداً يوم 3 من الشهر.

يشار إلى أنه كان من المقرر طرح فيلم “تسليم أهالي” في موسم عيد الأضحى السينمائي 2022، لكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة ليتم تأجيله.

كما تأجل عرض فيلم “تسليم أهالي” لمدة عام بسبب الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم، عقب مرض ووفاة والديها النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” في إطار من الكوميديا، ويحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، لكن سرعان ما تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتظهر امرأة في حياتهما، وتلاحقهما في كل مكان.

فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتَيْ: “سينرجي”، و”روزناما”.