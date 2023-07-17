حسن الرداد يثير الجدل ببوستر فيلمه الجديد

أثار الممثل حسن الردّاد جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بوستر فيلمه الجديد “بلوموندو” والذي من المقرر عرضه في دور السينما خلال موسم الصيف الحالي.

وظهر الرداد في الصورة مرتدياً قناعاً يخفي وجهه، ومحاطاً بمجموعة من النساء، ما دفع عدداً كبيراً من جمهوره للتساؤل عن معنى البوستر الذي يكشف عن نوعية الفيلم الذي يدور في فلك كوميدي، إلا أن إخفاء وجهه طرح العديد من الأسئلة.

فيلم “بلوموندو” من بطولة: حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، محمود حافظ، أسماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول “بلموندو” الشاب الوسيم الذي يعمل في مجال العقارات، ويتزوج بفتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.