حسن الرداد يرد على شائعات حمل زوجته إيمي

علق النجم حسن الرداد على شائعات حمل زوجته النجمة إيمي سمير غانم أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقال الرداد خلال لقائه مع برنامج et بالعربي: “أيوه بتطلع علينا شائعات كتير أوي، ربنا يسهل”.

وكانت الشائعات لاحقت إيمي سمير غانم مؤخرا بسبب ارتدائها لملابس فضفاضة ومحاولات إخفاء بطنها ممسكة بحقائبها.

من ناحية أخرى، يعرض لحسن الرداد في دور السينما حاليا فيلم “تحت تهديد السلاح” من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بطولة مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

وينتمي الفيلم إلى نوعية أعمال الأكشن التشويقي المثير، ويجسد خلاله حسن الرداد شخصية خالد صاحب معرض السيارات، والذي يتزوج من مي عمر بعد انفصاله عن شيرين رضا، ويخوض العديد من الصراعات، إلى جانب معاناته المستمرة من الكوابيس والهلاوس، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات بعد تعرضه لمحاولة قتل، ويكتشف بعدها أن صديق عمره موسى والذي يجسده عمرو عبدالجليل، وراء كل ما حدث له.

العمل مأخوذ عن قصة حقيقية، ومن بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، عباس أبو الحسن، وجودي مسعود، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.