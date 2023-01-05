حسن الرداد يكشف اسم مولوده الجديد

كشف الفنان حسن الرداد، عن اسم مولودة الأول “فادي”، وذلك عبر صفحتة على “انستغرام”.

وأعلن حسن الرداد في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني بإحدى القنوات التلفزيونية عن الاسم الذى يريد تسميته لمولودة الأول قائلا:”لو ولد هسميه على اسم أخويا الله يرحمه “فادي”.

وكان قد تحدث أيضا حسن الرداد عن علاقتة بأخوه فادى فى وقت سابق وتعلقة الشديد به، وعن سبب وفاته مع الإعلامية منى الشاذلى قائلاً: “إنه توفى فى حادث سيارة، وكنت بجانبه أثناء الحادث خلال رجوعنا من القاهرة لدمياط، على طريق الإسماعلية، واصطدمت بنا سيارة نقل ثقيل”.

واستكمل: “كانت صدمة غير متوقعة، فكان فادى شخص ملتزم، يصلى الخمس صلوات فى الجامع، وكان يقوم بالصيام الاثنين والخميس بشكل مستمر، وكان حافظ للقرأن الكريم، كان مختلف عنى تماما”.

وأضاف: “لم انساه حتى الآن، كل لحظة فى حياتى اتذكره فيها، وكل لحظة نجاح لى اتذكره فيها، وأشعر بالاحتياج له دائما، برغم مرور الزمن اتذكره بشكل دائم”.