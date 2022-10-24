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حسن شاكوش: حمو بيكا لا يجيد الغناء

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 8:12 مساءً
حمو بيكا وحسن شاكوش

حمو بيكا وحسن شاكوش

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صرح المطرب حسن شاكوش وذلك من خلال أحد البرامج التليفزيونية، أنه حصل على كارنية مطرب شعبى، بينما حصل بيكا على كارنية الأداء الصوتى.

وقد فسر شاكوش الأداء الصوتى أنه للمطربين الذين لايجيدون الغناء مثل حمو بيكا.

واستكمل حديثة جميعنا نريد العمل بشرف، و نشكر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل الذى وجدنا فيه خير سند لنا فى نقابة الموسيقيين.  

جاءت تلك التصريحات بعدما عقد الفنان مصطفي كامل، مؤتمرا صحفيًا بمقر النقابة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة وجميع مطربي المهرجانات للإعلان عن قرارات النقابة بشأن ملف المهرجانات.    

وقدم حسن شاكوش، الاعتذار مرة ثانية للشعبة الإيقاعية بعد أزمته الأخيرة معهم في عهد الفنان هاني شاكر.

وقال شاكوش، “انا بعتذر دلوقتي أمام المجلس الجديد ايقاعيين.. أنا آسف وحقكم عليا ومكنش قصدي إهانة الفرق الموسيقية وأنا لدي فرقة موسيقية أيضا”.

,كان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع قبل الماضي داخل نقابة المهن التمثيلية. 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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