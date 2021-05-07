حسن شاكوش عن حفل ميلاد ابن ريهام سعيد: "شفت حاجات ماتتحكيش"

أثار صاحب أغنية “بنت الجيران” الفنان المثير للجدل، حسن شاكوش، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على الإعلامية ريهام سعيد التي اعتبرت أنه أحد أعدائها، وذلك في برنامج “شيخ الحارة”.

وظهر شاكوش في مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليرد على ريهام سعيد ويسرد الواقعة التي تحدثت عنها الإعلامية خلال ظهورها التلفزيوني.

وعرض شاكوش، في بداية الفيديو، مقطعا تظهر فيه ريهام سعيد وهي تشكره لأنه غنى لها في عيد ميلادها، ثم حكى الواقعة التي ذكرت فيها السعيد أن شاكوش رفض الغناء في حفل تخرج ابنها وطلب أموالا كثيرة.

وأوضح شاكوش، قائلا: “إن ريهام سعيد طلبته لحضور حفل مع أولادها وأصحابهم، فقال لها إنه يحترم قرار نقابة الموسيقيين وقتها بعدم الغناء، لترد عليه أنه سيذهب إلى هناك ويلتقي بأولادها وأصدقائهم ولن يغني، فقط يلتقط صورا معهم”.

وأكد أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فرأت أن المبلغ كبير خاصة وأنه سيحضر لمدة ربع ساعة فقط، وفي النهاية اتفقا على أن يأخذ 10 آلاف جنيه سيأخذها أعضاء فرقته، لكنه اشترط ألا تتم أي دعاية للحفل.

وتابع موضحا أنه عندما ذهب اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: “هي قالتلي أن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت في حوالي 300 شخص”، مضيفا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.

وأختتم كلامه قائلا: “أنا بقى لما روحت شفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ولا أحكي عنها حاجة، وأنا مخدتش منها جنيه، مشيرا إلى أنها بعد ذلك اتصل إعداد برنامجها به ليظهر معها لكنه رفض”.