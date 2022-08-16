حسن شاكوش يؤجل طرح ​أغنيته​ حداداً على ضحايا حريق الكنيسة

تريث الفنان المصري ​حسن شاكوش​ في طرح ​أغنية “حنيلي”​ التي كان من المفترض أن يطرحها قريباً وعزم على تأجيل الأمر وذلك حداداً على ضحايا كنيسة أبو سيفين في المنيرة.

وكتب حسن شاكوش، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي: “تم تأجيل كليب حنيلي، إلى الأسبوع القادم حزنًا وتنفيذًا للحداد العام الذي اعلنته الدولة على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا”.

وتعاون حسن شاكوش، في أغنية حنيلي، مع الشاعر الغنائي ​إسلام المصري​ الذي كتب كلماتها وهي ومن توزيع إسلام ساسو، كما يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج ​هادي الباجوري، الذي التعاون الثاني الذي يجمع بين حسن شاكوش والباجوري، بعد نجاحهما في أغنية حبيبتي افتحي شباكك، التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

ولم يفصح شاكوش عن موعد جديد لإطلاق الأغنية.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في مصر، مقتل 41 شخصا وإصابة 14 في حريق كبير اندلع الأحد في كنيسة أبي سيفين غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحي.