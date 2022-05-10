حسين أبو حجاج يكشف سر خلافه مع محمد هنيدي

كشف الفنان حسين أبو حجاج سر خلافه مع الفنان محمد هنيدي، بعد قيام الأخير بمعاملته بصورة سيئة خلال مقابلة بينهما، بعد فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

وأضاف الفنان حسين حجاج في حواره في احدى البرامج: “ذهبت للفنان محمد هنيدي في أحد مسرحياته القديمة، وسلمت عليه وسألته هل سنعمل سوياً مرة أخرى، فأجابني أن لو الناس نسيت دور لؤي الذي قدمته في صعيدي في الجامعة الأمريكية، من الممكن أن نعمل سوياً مرة أخرى”.

وتابع: “حزنت بسبب هذا الموقف فالممثل إذا نجح في دور أو منطقة ما يتم الاستعانة به مرة أخرى، لكن هو حر في النهاية وأنا أحبه وأحترمه جدا”.

وعلى جانب آخر، انتشرت خلال الساعات الماضية، مجموعة صور للفنان حسين أبو حجاج، داخل ورشة إصلاح إطارات سيارات، يمتلكها منذ عدة سنوات بمركز بني مزار في محافظة المنيا.

وقال “حسين أبو حجاج” إنه لم يغلق ورشته حتى مع دخوله عالم الفن، وظل محتفظاً بها فهي مهنته التي يعتز كثيراً بها، مضيفاً: “من فات قديمه تاه.. عمري ما اعتمدت على الفن.. إحنا رواتبنا ضعيفة في المجال الفني وما تفتحش بيت”.

وعن أسباب عودته مرة أخرى للعمل بالورشة، قال: “كورونا والبلاء اللي حل علينا، خلى مفيش شغل والدنيا واقفة، يبقى لازم إحنا نتحرك، فقررت أرجع الورشة، ومش معنى كده إني اعتزلت الفن، بس ربنا يكرم بعمل جديد، ولحد ده ما يحصل أنا بكسب لقمة عيشي بشرف من الورشة”.

وتابع: “أتمنى الناس تلتزم بإجراءات الوقاية، وإن شاء الله الدنيا ترجع تاني زي الأول وأحسن”.

وكان الفنان حسين أبو حجاج، قد شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها قيامه بدور “أشرف” في سلسلة أجزاء مسلسل “الكبير” مع أحمد مكي، والذي لقي شهرة واسعة.

وكان حسين أبو حجاج، قد تعرض إلى شائعات حول وفاته وعلق عليها بقوله: “أنا كويس ومش عارف البني آدم اللي بيطلع الشائعات ده عايز إيه، دي قلة أدب وناس فاضية”.