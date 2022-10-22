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حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2022 8:52 مساءً
شيرين وحسين وابنه حسام حبيب

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب

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هاجم حسين حبيب ابنه الفنان حسام حبيب، بسبب أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسين حبيب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة إنى أحمي أولادي البنات؟ ليها الثلثين والأهل ليهم الثلث بعد عمر طويل، وده يخلي الأهل راضيين ويراعوا البنات بعد عمر طويل، ودي صلة رحم، وغير كده يزرع العداوة بين الأهل”.

وأضاف: “إنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، إنت بتخالف شرع ربنا والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت بتسأل أبوك كان أرشدك للحق والكل طلع كسبان يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معاك”.

وتابع: “هو ينفع أخوها بقاله أكتر من 20 سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد أربع سنين من غير شغل وراجع تاني تقفل عليه الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي ياناوي على موتي، الزوج يتعوض الأم والأخ ما يتعوضوش، كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة”.

واستكمل: “إنت بتقول لما رجعت ليها العربية، واحد بيشتغل معاها أخد العربية اللي بخمسة مليون وقالها هابقي أديكي بيها شغل، وواحد محاسب تعرفه قريب شكى لها حاله أعطت له 100 ألف دولار وخلع، وإنها بتكتب شيكات للناس على بياض، إنت كده بتدي مبرر لأهلها ليحجروا عليها وبتطلعها إنها سفيهة وعبيطة، وأنا من معرفتي بيها أنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها، إسأل أبوك يقولك تقول إيه”.

وتابع حسين حبيب في منشور آخر : “بقول انك عمرك ما اخدت منها فلوس وانك ما بتشتغلش 4 سنين كنت عايش على قفا مين وهيا قالت لي يابابا انا عايزه اتجوز راجل يصرف عليا وقلتله عايزك تشتغل وتصرف على بيتك عشان تكبر في نظر مراتك وتحترمك الحب وحده لا يكفي، اخدت مني مليون جنيه عشان تشطب فيلتك وما تعيش في بيت مراتك وها اردهملك ومن ساعه ما اتطلقت، وأنا بصرف عليك ورايح تقول لعمرو اديب وتهاجمني لتاني مره أنك ماتعرفنيش من 14 سنة، آه ما بتعرفنيش إلا للمصلحة، وعشان تاخد فلوس، وما دخلتش بيتى سبع سنين وجيت بس تاخد فلوس وقلت ما بتشتغلش عشان شيرين ومشاكلها كانت شغلاك بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه بطل حجج، وخليك راجل انت فعلا مش تربيتي، ست طلعت من بيت مامي على بيت مراتك”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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