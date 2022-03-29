حسين فهمي يختار مديرا جديدا لمهرجان القاهرة السينمائي

بدأ الفنان المصري حسين فهمي، رئيس “مهرجان القاهرة السينمائي”، تهيئة أروقة المهرجان، تحضيراً لانطلاق دورته الرابعة والأربعين، التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.

واختار فهمي المخرج أمير رمسيس مديراً للمهرجان، بناءً على خبرته السينمائية الطويلة، بهدف توزيع مهمات إدارة المهرجان على أكثر من شخص فاعل في المجال السينمائي، وعدم حصرها في شخص واحد، كما كانت الأمور تسير في السنوات الأربع الماضية، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ”زهرة الخليج”.

وقال فهمي، في بيان صادر عن رئاسة المهرجان، إن اختيار رمسيس يأتي “لما له من خبرة بهذا المجال”. كما جدد فهمي اختيار المخرج أندرو محسن؛ ليكون مديراً للبرنامج الفني، الذي يمثل اختيارات المهرجان، واستراتيجيته للأفلام المشاركة من مختلف دول العالم.

وقال المخرج أمير رمسيس، عن توليه المنصب: “فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسؤولية الكبيرة، وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح لأن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان، والذي كان له دور رائد في تطويره، وأتمنى أن أكون جديراً بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية”.

وكتب رمسيس، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، شاكراً أصدقاءه الفنانين على تهنئته بالمنصب، فقال: “كبرت وأحببت السينما متفرجاً في قاعات مهرجان القاهرة، منذ دراستي للسينما في التسعينات. وأشعر اليوم بمسؤولية ضخمة للخروج بالمهرجان برنامجاً وشكلاً على نفس المستوى الذي خرج به في الدورات الماضية، مستكملاً ما بناه زملاء أعزاء وأساتذة كبار صنعوا للمهرجان اسمه الكبير”.

وأمير رمسيس مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 2000، وعمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام مع المخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين، وشاركت أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية المهمة، وحصل على العديد من الجوائز العربية، من بينها: فيلم “يهود مصر”، الذي شارك في مهرجانات: “بالم سبرينجز السينمائي، ومونتريال السينمائي الدولي، وهامبورغ السينمائي”، وغيرها، وفيلم “بتوقيت القاهرة” الذي كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج “ليالي عربية”، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وحاز فيلم “حظر تجول” عرضاً أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عُرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، ومالمو للسينما العربية.

وعمل كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي لدوراته الخمس الأولى. وانتهى مؤخراً من إخراج مسلسل “لون البحر”، للنجم خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، ومن المقرر عرضه قريباً.

ومعروف أن “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).