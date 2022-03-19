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حسين فهمي يشوق الجمهور لمسلسل"السر".. صور

19 - مارس - 2022
آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 8:55 مساءً
الفنان المصري حسين فهمي

الفنان المصري حسين فهمي

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدء الوسط الفني بطرح الصور الخاصة بالمسلسلات والشخصيات التي سترافق المشاهد على مدار شهر كامل، وفي هذا السياق قام الفنان حسين فهمي بتشويق، جمهوره لمسلسله “السر”، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.
وشارك حسين فهمي متابعيه على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، بوستر مسلسل “السر” الذي يتصدره، وعلق قائلًا: “انتظروني رمضان 2022 مسلسل السر”.


“السر” بطولة كلًا من الفنان حسين فهمي، وفاء عامر، ونضال الشافعي، وريم البارودي، ومايا نصري، ومحمد سليمان، ونور الكاديكي، ومازن السماحي، ومنة جلال، وألفت عمر، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الفنان حسين فهمي هو أحد أيقونات السينما المصرية تخرج في المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا طوال رحلته الفنية التي بدأها عام 1970 .

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الأيام الماضية، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

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