حظوظ كريستيانو رونالدو في العودة إلى ريال مدريد

تبدو عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مستحيلة في الوقت الحالي، وذلك بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي الأسبوع الماضي، وفق ما قالت صحيفة AS الإسبانية.

ورغم حقيقة أن النجم البرتغالي بات صفقة مجانية حاليا ويملك حرية التعاقد مع أي ناد يريده منذ يوم الثلاثاء الماضي، دون أي تكلفة، وذلك بعد أن أنهى مانشستر يونايتد العقد الذي ربطه باللاعب، فإن عودته للنادي الملكي لم ولن يتم التفكير فيها.

وكان كريستيانو في مدريد في الفترة من 2009 إلى 2018، وأصبح هدافًا تاريخيا للنادي الملكي برصيد 450 هدفا، وفاز قبل كل شيء بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا وفاز بأربع كرات ذهبية في ذلك الوقت.

ومع ذلك، في مكاتب فالديبيباس الخاصة بريال مدريد، أكد قادة النادي أنه يجب الاستمتاع بمراحل رونالدو السابقة في النادي وتذكرها باعتزاز، ولكن هذا الآن “لن يكون له معنى في مشروعنا الرياضي”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت حركة في نفس ليلة الثلاثاء تطالب بإعادة النجم البرتغالي إلى سانتياغو برنابيو، خاصة أنه بات صفقة لن تكلف النادي أي أموال مع تخفيض رونالدو راتبه بشكل كبير إذا وافق ريال مدريد على عودته.

وعزز من خيار إمكانية عودة رونالدو للنادي الملكي حقيقة أن كريم بنزيما بالكاد كان قادرًا على لعب 50٪ من الدقائق المحتملة هذا الموسم بسبب إصابات عضلاته المستمرة، الأمر الذي جعل كريستيانو بديلًا له في مواجهة الغيابات المحتملة للمهاجم الفرنسي.

ومع ذلك، كما علمت AS، يخضع بنزيما لعملية تعافٍ جيدة في صالة الألعاب الرياضية في سانتياغو برنابيو، تحت رقابة الطاقم المساعد للمدير الفني كارلو أنشيلوتي والخدمات الطبية، وهو يعاني من مشكلة في ساقه اليسرى، أجبرته على ترك المنتخب الفرنسي في قطر، وسيعتمد أنشيلوتي عليه للعودة إلى المباريات في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام ريال بلد الوليد في الليغا.

ويأمل أنشيلوتي في أن يستريح كريم وأن يكون مدريد هدفه الوحيد، بمجرد أن يتم التغلب على الإحباط المنطقي بسبب غيابه عن نهائيات كأس العالم الأخيرة، حيث يمكن في الجزء الثاني من الموسم أن يشبه كريم المدمر والحاسم مثلما كان العام الماضي، مما قاده للفوز بالكرة الذهبية بجدارة.

وبالتالي، فإن حلم عودة كريستيانو، الذي شاركه العديد من مشجعي ريال مدريد على شبكات التواصل الاجتماعي، سيبقى ببساطة خيارًا وهميًا يستحيل تحقيقه. كريستيانو سينهي مسيرته الاحترافية خارج ريال مدريد. القرار نهائي ولا عودة فيه.